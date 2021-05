PS Days auf Juli 2022 verschoben

Ganz nach dem Motto: „Wenn, dann aber richtig!“ wird die Premiere der Performance & Style Days Hannover auf Grund der anhaltenden Corona-Pandemie ins nächste Jahr verschoben. „Wir haben nach wie vor keine Planungssicherheit für eine erfolgreiche Veranstaltung mit mehreren 10.000 Besuchern in diesem Sommer“, sagte Projektleiter Philipp Wilhelm von der Deutschen Messe AG. „Die Auflagen würden eine so große Veranstaltung, wie wir sie seit eineinhalb Jahren planen, kaum möglich machen. Deshalb nehmen wir den starken Schwung aus der Szene mit in den nächsten Sommer. Wir wollen der Szene einfach ein richtig großartiges Event bieten“, sagte Wilhelm. Die PS Days Hannover werden vom 8. bis 10. Juli 2022 ausgerichtet.

