Nachhaltigkeit in der Lieferkette von Naturkautschuk – Conti baut Engagement aus

Continental will sein Engagement für mehr Nachhaltigkeit in der Lieferkette von Naturkautschuk ausbauen. Der Reifenhersteller und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) haben eine deutliche Erweiterung ihres Projekts zur lückenlosen Rückverfolgbarkeit der Lieferkette von Naturkautschuk im indonesischen West-Kalimantan auf Borneo beschlossen. So sollen bis 2024 etwa 4.000 statt bisher 450 Kleinbäuerinnen und -bauern in das Projekt mit einbezogen werden, heißt es aus dem Unternehmen.

