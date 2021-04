Kostenloses Webinar zum Thema Arbeitgeberzuschuss zur bAV

Der verpflichtende Arbeitgeberzuschuss zur bAV soll helfen, Betriebsrenten attraktiver zu machen und die Verbreitung dieses wichtigen Altersvorsorge-Bausteins zu erhöhen. Für Entgeltumwandlungsvereinbarungen, die vor dem 1. Januar 2019 abgeschlossen wurden, greift diese Vorschrift ab 2022. Der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseurhandwerk e.V. bietet jetzt über den Versicherungsexperten ForrestSchleicher ein Webinar zu diesem Thema an. Es geht hier um rechtliche Regelungen, die Umsetzung, Konsequenzen und Lösungsvorschläge zur Haftungsvermeidung. Das Webinar findet am Montag, 10. Mai um 14 Uhr und am Dienstag, 11. Mai um 10 Uhr statt. Die Dauer ist etwa 30 Minuten. Anmeldungen auf der Website des BRV. cs