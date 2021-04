Protrack Wheels und Max Kruse Racing Team gehen Partnerschaft ein

Seit Januar 2021 besteht die Partnerschaft zwischen Protrack Wheels und dem Max Kruse Racing Team. Am vergangenen Wochenende startete das Team im zweiten Lauf der Nürburgring-Langstrecken-Serie (NLS) auch gleich mit den zwei Golf GTI TCR, die mit Protrack-One-Motorsporträdern ausgerüstet waren. In ihrer Klasse SP3T besetzten sie nach dem Qualifying am Vormittag nicht nur die erste Startreihe, sondern konnten im 4h-Rennen am Nachmittag auch direkt einen Doppelsieg verbuchen, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung.

