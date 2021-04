Jinyu Tire produziert ersten Lkw-Reifen in Vietnam

Da neue Reifenwerk von Jinyu Tire in Vietnam hat seinen ersten Lkw-Reifen produziert. Im Sommer 2020 wurde mit dem Bau begonnen. Der chinesische Hersteller wolle in Vietnam bis zu zwei Millionen Lkw- und Busreifen jährlich produzieren. Der erste Reifen ist am 30. März vom Band gelaufen, im Mai soll mit der Volumenproduktion begonnen werden. Das Werk soll 19 Gebäude umfassen und auf 130.000 Quadratmetern stehen. cs