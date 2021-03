Berlin Tires als â€ždigitaler Spieltagspartnerâ€œ beim VfL Bochum prÃ¤sent

Berlin Tires ist „digitaler Spieltagspartner“ für das kommende Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem VfL Bochum und Holstein Kiel. Für die am kommenden Sonnabend stattfindende Begegnung (Anpfiff ist 13 Uhr) sei Berlin Tires in den Veröffentlichungen über die digitalen Medien des aktuellen Tabellenführers VfL Bochum prominent vertreten, und zwar im Vorfeld wie auch in der sogenannten digitalen Verlängerung. Dazu gehören auch Verlinkungen auf die Homepage des Reifenanbieters. Darüber hinaus lobt die Berlin Tires Europa GmbH im Rahmen eines Gewinnspiels einen Satz Sommerreifen aus, heißt es dazu in einer Mitteilung. ab