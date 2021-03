Pfister Racing und Toyo Tires verlängern Partnerschaft

In Kürze startet die “Pfister Racing Tourenwagen-Challenge” in die neue Saison. Unterstützt wird das Team rund um Andreas Pfister auch in diesem Jahr von Toyo Tires. Diese Partnerschaft bestehe schon seit 2015 und wurde jetzt verlängert.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login