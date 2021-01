Alutec feiert 25. Geburtstag und bringt vier limitierte Sonderdesigns auf den Markt

Alutec feiert in diesem Jahr 25. Jubiläum. Die Rädermarke von Superior Industries nimmt den Geburtstag zum Anlass und bietet vier Felgenmodelle in einem Sonderdesign an. Dabei ist die Verfügbarkeit jedes Modells auf 25 Sätze limitiert. Verkaufsstart für das erste Modell ist der 1. März 2021. Die drei weiteren Modelle folgen im Laufe des ersten Halbjahrs.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login