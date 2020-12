Reifen MÃ¼ller aus Hammelburg spendet 5.000 Euro an Elterninitiative krebskranker Kinder

Seit 16 Jahren unterstützt die Firma Reifen Müller aus Hammelburg die Arbeit der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder Würzburg e.V. Auch dieses Jahr verzichtet Reifen Müller GmbH & Co. KG und die Reifen Müller GmbH & Co. Runderneuerungswerk KG auf Weihnachtsgeschenke an Kunden und Geschäftspartner und spendet stattdessen wieder 5.000 Euro an die Station Regenbogen.

