Tempo-Warnaufkleber auch bei Ganzjahresreifen Pflicht

Ganzjahresreifen steigen in der Gunst der Verbraucher. Was viele deutsche Autofahrer noch nicht wissen: Wie bei reinen Winterreifen darf die Geschwindigkeitsfreigabe in diesem Fall auch niedriger ausfallen als der Topspeed des zugehörigen Fahrzeugs. Allerdings ist dann ein entsprechender Warnaufkleber mit dem erlaubten Maximaltempo im Cockpit Pflicht. Was man beachten sollte: Im Ausland, etwa Italien, können bei Reifen abweichende Regeln gelten. Informationen hierzu bieten die Automobilclubs, etwa der ADAC. Darauf weist der Reifenhersteller Yokohama hin.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Leser werden NUR NRZ- UND REIFENPRESSE.DE-LESER HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login