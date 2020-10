Falken erweitert und vergrößert Reifenportfolio für Lkws

Seit diesem Frühjahr gehört mit dem BI856 eine neue Generation von Antriebsreifen zum Lkw-Produktportfolio von Reifenhersteller Falken. Der mit moderner 3-D-Lamellentechnik und innovativer 4D-Nano Mischungstechnologie ausgestattete Neuling sei grundlegend neu entwickelt worden. Sein Schneeflockensymbol empfehle ihn für den Ganzjahreseinsatz im Regionalverkehr, ebenso wie für den kombinierten Einsatz von Regional- und Fernverkehr.

Zudem ist der Baustellenreifen LI257 um eine Größe erweitert worden: Bereits im Februar 2020 liefen die ersten Reifen in der Dimension 315/80 R22,5 in Japan vom Band. Damit sei das robuste Traktionsprofil nun auch für die meisten Antriebsachsen von Baustellenfahrzeugen erhältlich. Darüber hinaus hat Falken in der gefragten Dimension 385/65 R22,5 sukzessive alle bestehenden Profile, egal ob Baustellenprofil, Winterreifen oder Ganzjahresprofil in einer High-Load/XL Variante mit der Tragfähigkeit von 164 (5.000 kg) im Portfolio. cs