Reedijk Banden Import will durch neue Telefonnummer besser erreichbar sein

Reedijk Banden Import BV (RBI) ist ab dem 19. Oktober 2020 unter einer neuen Telefonnummer zu erreichen. Unter 00 31 88 – 225 40 18 sind alle Vertriebsabteilungen der vier Niederlassung von montags bis freitags zwischen 8 bis 17 Uhr erreichbar. Durch die vier Niederlassungen (zwei davon in der Nähe der deutschen Grenze) wäre der Kundenkontakt persönlicher, so der Großhändler. Weiter heißt es: Die Kunden hätten durch das zentrale Distributionszentrum, in dem 1,5 Millionen Reifen lagerten, die bestellten Pneus innerhalb von 24 Stunden in ihrer Werkstatt – egal ob über tägliche Touren oder Paketdienst. cs