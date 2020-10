Gummi-Mayer nun Teil des Netzwerks von Reifen1+

Zum 50-jährigen Firmenjubiläum von Interpneu bietet der Karlsruher Reifen- und Felgengroßhändler das ganze Jahr über diverse Aktionen an. Eine davon ist das Konjunkturpaket für die Vertriebspartner von Reifen1+. Zur Begrüßung des fünfzigsten neuen Partners im Jubiläumsjahr ließen es sich Andreas Burk, Leiter des Reifen1+ Partnersystems und Gebietsleiter Giuseppe Vasi daher nicht nehmen, dieses symbolisch an den neuen Händler zu übergeben. Über die zusätzlichen Vorteile, wie beispielsweise einen Zuschuss zu Werbemaßnahmen, freut sich mit Gummi-Mayer ein in der Branche seit über 100 Jahren bekanntes Unternehmen.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



