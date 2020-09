Bohnenkamp und Sailun Tyre ziehen positive Zwischenbilanz

In den vergangenen neun Jahren hat die Bohnenkamp AG ihr Angebot im sogenannten Truck-&-Transport-Bereich stark ausgebaut. Aus dem einstmaligen Anbieter eines kleinen Sortiments von Lkw-Reifen, das vorwiegend aus der Marke Windpower bestand, „hat sich durch kontinuierliches Wachstum, verbunden mit einem ständig steigenden Produkt- und Markenangebot, ein echter Vollsortimenter entwickelt“, heißt es dazu aus Osnabrück, dem Sitz des Großhändlers. Mittlerweile gehört neben Reifen verschiedenster Anbieter auch das komplette Sortiment an Zubehör wie zum Beispiel Felgen in Stahl und Aluminium und vieles mehr zum Portfolio. Seit diesem März ergänzt bekanntlich die Marke Sailun für die Märkte Deutschland und Schweiz das Truck-&-Transport-Reifenprogramm, wobei die neuen Partner eine positive Bilanz der ersten gemeinsamen Monate ziehen.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



