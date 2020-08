Tomket wird Ärmelsponsor bei den Glasgow Rangers

Tomket Tires wird Ärmelsponsor für die nächsten beiden Spielzeiten beim schottischen Fußballklub Glasgow Rangers. „Ich freue mich auf eine Reise mit dem Verein. Wir hoffen, dass das Tomket-Branding in den UEFA-Wettbewerben 2021/22 eingesetzt wird. Dies wird unser Marktwachstum in ganz Europa unterstützen. Wir freuen uns aber genauso auf die neue Saison in der schottischen Premier League 2020/21“, so Radek Grill, Inhaber von Tomket Tires. Der Reifenhersteller mit Hauptsitz in Tschechien ist zudem auch Reifenpartner vom italienischen Fußballclub AC Florenz. cs