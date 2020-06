ADAC Europa Classic: Gettygo sucht wieder Teilnehmer

„Gettygo auf Achse“ wird fünf Jahre alt. So lange ist es her, dass zum ersten Mal drei Bullis an einer ADAC-Classic-Ausfahrt teilgenommen haben. Seither wurden regelmäßig Kunden eingeladen, in einem der T1-Bullis mit Gettygo unterwegs zu sein. 2020 wird es nun zum 5. Mal zum Oldtimer-Wandern gehen. Ein kleines Jubiläum und damit auch wieder an der Zeit, das Duo, das den dritten Bus steuern wird, in einem Gewinnspiel zu ermitteln.

