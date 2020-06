Vredestein bekommt einen neuen Look

Apollo Tyres Ltd. will der Marke Vredestein einen neuen Look verpassen. Sie soll mehr Energie und Dynamik ausstrahlen. Das Unternehmen arbeitet dazu mit der Londoner Agentur Jones Knowles Ritchie zusammen. Neben der neu gewählten Farbpalette wurde die Wortmarke von Vredestein vereinfacht und modernisiert. Die neu gestaltete Markenidentität soll in den nächsten 12 bis 18 Monaten in allen Kategorien und Regionen eingeführt werden. cs