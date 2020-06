Onlineshop von Best of Wheels präsentiert sich mit neuem Auftritt

Der Onlineshop für Felgen und Kompletträder von Best of Wheels präsentiert sich mit einem neuen Auftritt. Die Räder seien in zwei Kategorien vorsortiert. Einerseits die Anbieter speziell auf die Tuning-Community zugeschnittener Szenefelgen und andererseits die Lieferanten konventionellerer Alltagsräder. Derzeit in Vorbereitung seien zudem separate Areas für mehrteilige und/oder geschmiedete Felgenmodelle, heißt es aus dem Unternehmen.

