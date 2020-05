Borbet LX-Rad zeigt sich beim VW T-Roc in neuer Größe

Wer wie der VW T-Roc R mit 300 PS unterwegs ist, der will auch bei den Rädern beeindrucken. Hier empfiehlt sich Borbet mit dem LX-Rad in der neuen Größe 8,5×20 Zoll mit der Einpresstiefe 45. Das eintragungsfreie Sports-Raddesign bietet zahlreiche Farbkombinationen wie „graphite spoke rim red polished“, „graphite spokerim polished“, „black matt spoke rim polished“, „black matt spoke rim blue polished“ und „black glossy rim red“. Zehn filigrane Speichen zeigen in Kombination mit einem hochglanzpolierten beziehungsweise farbigen Felgenhorn und glanzgefrästen Speichen, wie vielfältig die Technologie des Glanzfräsens sein kann. cs