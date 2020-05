Toyo unterstützt seine Tankgutscheinaktion mit Billboard-Kampagne

Bereits seit einem Monat läuft die Tankgutscheinaktion von Point S und Automeister: Kunden, die einen Satz neue Toyo-Reifen bei den teilnehmenden Händlern kaufen, können dabei einen Tankgutschein im Wert von bis zu 50 Euro erhalten. Jetzt unterstützt der Reifenhersteller diese Aktion mit einer speziellen Billboard-Kampagne in Nordrhein-Westfalen und startet begleitend dazu ein Gewinnspiel in den sozialen Medien: „Wer ein Billboard sieht und das Foto mit dem Hashtag #toyobillboard postet, nimmt an der Verlosung von einem Satz Toyo Tires teil“, heißt es dazu in einer Mitteilung. „Die Aktion ist super angelaufen – wir freuen uns sehr über den guten Rücklauf und haben daher beschlossen, diese Aktion mit einer Billboard-Kampagne zu unterstützen“, erklärt Mike Rignall, Marketing Manager Europe bei Toyo Tires. Die Tankgutscheinaktion läuft noch bis zum 30. Mai, das Gewinnspiel endet bereits am 20. Mai. ab