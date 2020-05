Pirellis Deutschland-Werk nimmt heute seine Produktion wieder auf

Pirelli hat heute die Aktivitäten in seinem Werk in Breuberg wieder aufgenommen, wo ab dem 20. März die Aktivitäten im Zuge der Corona-Pandemie heruntergefahren wurden. Die Wiederaufnahme der Produktion erfolge zunächst in einem eingeschränkten Maß, um einen sicheren Abstand zwischen den Beschäftigten zu gewährleisten, zudem reflektiere das die aktuelle Marktnachfrage. Dabei habe der Schutz der Gesundheit aller Mitarbeiter sowie der Allgemeinheit „absoluten Vorrang“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Dementsprechend habe man etliche Sicherheitsabstands-, Hygiene- und Desinfektionsmaßnahmen erlassen. ab