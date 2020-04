Gettygo sucht wieder Werkstatthelden

Das SommerreifenGeschäft wird in diesem Jahr etwas anders verlaufen. Wie auch immer, es wird vom Corona-Virus beeinflusst, wenn nicht sogar bestimmt. Bei Gettygo habe man dennoch eine verstärkte Nachfrage nach Sommerreifen verzeichnet, das Saisongeschäft starte also trotz Covid19 pünktlich zu Ostern, heißt es aus dem Unternehmen. Und weil es in diesen Zeiten umso wichtiger ist, dass man sich auf etwas freuen kann, ruft das Unternehmen auch jetzt wieder zu den Werkstatthelden auf. Denn der Begriff sei mehr denn je angebracht.

