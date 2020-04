Kunzer hat neue elektromechanischer Hebebühne im Programm

Der Werkstattausrüster Kunzer bietet ab sofort in seinem Sortiment einen Radheber mit mobiler Hebebühne mit elektromechanischem Antrieb für das einseitige Anheben von Fahrzeugen. Die Einsäulen-Hebebühne WK RH2500 sei einfach und universell in der Anwendung. Sie ermögliche ein sicheres Arbeiten in allen Hubhöhen.

