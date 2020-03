Die Hamann Reifenlager & Service GmbH & Co. KG ist insolvent

Die Hamann Reifenlager & Service GmbH & Co. KG hat beim Amtsgericht Pinneberg einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das eigene Vermögen gestellt. Das ebenso wie seine nicht insolvente Schwester Hamann Tor-Technik GmbH & Co. KG im Jahre 2007 gegründete Unternehmen mit Sitz im nordwestlich vor den Toren Hamburgs gelegenen Tornesch bietet Kfz-Betrieben einen Einlagerungsservice für Reifensätze an inklusive solcher Dienstleistungen wie beispielsweise unter anderem deren Reinigung, Wuchten/Montieren, Stickstofffüllung oder Reparatur/Aufarbeitung. Zur vorläufigen Insolvenzverwalterin im vorliegenden Fall hat das zuständige Amtsgericht die Hamburger Rechtsanwältin Jennie Best bestellt. cm