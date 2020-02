Reifen1+-Partnertagung in Speyer und Leimen

Auch 2020 hat der Karlsruher Reifen- und Felgengroßhändler Interpneu die Partner seines Reifen1+-Partnerkonzeptes wieder zur Jahrestagung eingeladen. Mehr als 550 Teilnehmer der obersten Konzeptstufe „Premium+“ treffen sich an zwei aufeinander folgenden Wochenenden in Speyer und Leimen, lassen 2019 Revue passieren und hören, was es 2020 an Neuigkeiten geben wird. Die erste Tagung fand erfolgreich am vergangenen Wochenende statt. Hier sehen Sie ein paar Impressionen. Einen ausführlichen Bericht gibt es in der NEUEN REIFENZEITUNG.

