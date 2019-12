Feuer vernichtet Montagehalle von Essener Point-S-Partner

In der Nacht auf heute hat ein Großfeuer bei Kamphöfner Reifen & Kfz-Technik im Gewerbegebiet am Teelbruch in Essen-Kettwig einen „Totalverlust“ angerichtet, wie die Feuerwehr dazu berichtet. Während ein Übergreifen der Flammen auf den Verkaufsraum und die benachbarten Hallen verhindert werden konnte, sei die 500 Quadratmeter große Montagehalle des Point-S-Partners bei dem Feuer komplett zerstört worden. Das Knallen platzender Reifen sei kilometerweit zu hören gewesen, Verletzte oder eine messbare Umweltbelastung durch freiwerdende Schadstoffe habe es keine gegeben. Experten der Kriminalpolizei seien mittlerweile vor Ort auf der Suche nach der Brandursache, heißt es dazu in der Lokalpresse. ab