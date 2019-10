Galgo führt neues Profil für Super-Single-Trailerreifen ein

Galgo hat einen neuen Laufstreifen zur Runderneuerung von Super-Single-Reifen vorgestellt. Das WTS genannte Profil sei dabei speziell für die Anforderungen auf dem europäischen Markt entwickelt worden, heißt es dazu in einer Mitteilung; das Profil biete „exzellente Schnee- und Matsch-Performance“. Als Flachlaufstreifen bietet Galgo das WTS-Profil mit einer Breite von 295 Millimeter und einer Profiltiefe von 15 Millimeter für Traileranwendungen an; in der Version inklusive Seitenlappen kommen noch einmal 38 Millimeter in der Breite hinzu. ab