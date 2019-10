Tom van Dyck: „Wer wartet, lässt der Konkurrenz den Vortritt“

Seit Anfang des Jahres ist das 25.000 Quadratmeter große Lager von Deldo im Hafen von Antwerpen in Betrieb. Dadurch hat sich die Lagerkapazität des belgischen Großhändlers fast verdoppelt. Genauer gesagt, können hier jetzt zwei Millionen Reifen lagern. 800.000 Pneus finden in dem neuen Gebäude Platz. Durch das zusätzliche Lager sei der Just-in-Time-Service für die europäischen Kunden des Unternehmens ausgeweitet worden. „Das neue Lager ist ein Werkzeug, um unseren Service zu verbessern“, so Sales Director Tom van Dyck. Es seien dadurch drei Ziele erreicht worden: höhere Kosteneffizienz, höhere Kapazität und ein breiterer Größenbereich.

