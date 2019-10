Alcar-Gruppe: Wie immer bis 18 Uhr erreichbar

Das Alcar-Verkaufsteam ist nicht nur in der Saison bis 18 Uhr erreichbar, sondern „das ganze Jahr über“, wie es dazu in einer Mitteilung des Räderherstellers heißt. Demnach stehe man seinen Kunden montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 8 bis 12 Uhr mit „Rad und Tat“ zur Seite. Darüber hinaus biete der Alcar-Webshop registrierten Händlern „eine Fullservice-Plattform mit anwenderfreundlicher Benutzeroberfläche 24 Stunden an 365 Tagen im Jahr“. Zur Alcar-Gruppe gehören die Rädermarken AEZ, Dotz, Dezent und Enzo. ab