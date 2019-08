Starco bereitet weitere OEM-Partnerschaften im Wohnwagensegment vor

Starco ist seit vielen Jahren ein führender Anbieter von Rädern und Reifen in Europa mit einem nach eigenen Angaben Marktanteil von mehr als 35 Prozent. In diesem Zusammenhang rückte in der vergangenen Zeit auch die Wohnwagenbranche verstärkt in den Fokus des Unternehmens, da man hier ein erhebliches Wachstumspotenzial sieht. Derzeit entstehen weitere OEM-Partnerschaften, heißt es aus dem Unternehmen, und diese würden in „der Zukunft beste Chancen bieten“.

