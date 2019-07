Monster Jam kommt nach Belgien

Im September kommen die dröhnenden Motoren von Monster Jam wieder nach Europa, und zwar am 7. und 8. September nach Antwerpen in Belgien. Und wie immer ist der indische Reifenhersteller BKT als offizieller technischer Sponsor und Reifenlieferant mit dabei. Belgien ist schon seit einiger Zeit eine obligatorische Etappe für Monster Jam, die hier einen großen Erfolg bei dem motorsportbegeisterten Publikum erzielt. Jedes Jahr erobert die Show immer mehr Zuschauer, sodass sich im Laufe der Zeit der Eventkalender in Europa immer weiter ausgedehnt hat. Allein in diesem Jahr legte Monster Jam bereits Etappen in Cardiff, Manchester, Coventry (UK) und Göteborg (Schweden) ein. cs