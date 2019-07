Nokian sponsert Schlammschlacht

Finnland ist das Land der 1.000 Seen und mindestens ebenso vieler Schlammpfützen. Einige Bewohner machen aus der Not eine Tugend und veranstalten seit 2000 eine Schlamm-Fußball-WM. Nokian ist Hauptsponsor der Veranstaltung. In diesem Jahr findet die „Nokian Tyres Swamp Soccer World Championschip“ vom 19. bis 20. Juli im Sumpf von Vuorisuo in Hyrynsalmi statt. 200 Teams kämpfen in vier Serien um den Weltmeistertitel. Rund 10.000 Besucher werden erwartet. cs