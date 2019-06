Nexen Tire befördert Peter Gulow zum Managing Director DACH

Zum 1. Mai 2019 hat Peter Gulow die Position des Managing Director der deutschen Niederlassung des südkoreanischen Reifenherstellers Nexen Tire übernommen. Peter Gulow ist seit Mitte November 2017 im Unternehmen tätig und war bisher für die DACH-Region als Managing Director Sales and Marketing verantwortlich. Seit dem 1. Mai ist Gulow nun in der Funktion des Managing Director DACH und folgt damit auf Kirk Lee, der die Geschäftsleitung der Nexen-Tire-Niederlassung in Mailand (Italien) übernommen hat. „Nexen Tire freut sich gemeinsam mit Peter Gulow, die ambitionierten Wachstumsziele und Herausforderungen im hart umkämpften Reifenmarkt erfolgreich umzusetzen und anzugehen. Wir sind überzeugt mit Peter Gulow, seinen gewachsenen Kontakten und jahrelangen Erfahrungen erfolgreich für die Zukunft aufgestellt zu sein“, so John Bosco Kim, Chief of Sales & Marketing Nexen Tire Europe s.r.o. anlässlich der Beförderung von Peter Gulow. ab