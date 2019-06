Toyo Tires bereift den neuen Mazda 3 mit seinem neuen Proxes R51 A

Auch Toyo Tires ist Erstausrüster des neuen Mazda 3. Wie es dazu in einer Mitteilung heißt, komme der neue Kompaktwagen in Europa auf Reifen vom Typ Toyo Proxes R51 A in der Dimension 215/45 R18 89W auf den Markt. Gemeinsam entwickelten Toyo Tires und Mazda den neuen Proxes R51 A, „um einen Reifen zu produzieren, der die Innovationskraft des Fahrzeuges optimal unterstützt und in nichts nachsteht. Dabei stand die Kombination aus Sicherheit und Fahrspaß im Fokus der Entwicklungen“, so der Hersteller. Der Toyo Proxes R51 A für den japanischen Markt verfügt außerdem über das von Mazda zertifizierte MZ-Zeichen, das auf der Reifenseitenwand gestempelt ist und verdeutlicht, dass der Reifen eine gemeinsame Entwicklung beider Unternehmen ist. ab