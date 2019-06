„Falken sagt Tanke“ geht in Deutschland und Österreich in die Verlängerung

Aufgrund des großen Zuspruchs verlängert Falken seine Kampagne „Falken sagt Tanke“ in Deutschland und Österreich um zwei Wochen bis zum 15. Juni 2019. Seit 15. März können Kunden im Handel beim Kauf eines Satzes Falken-Sommerreifen eine Shell-Prepaid-Card mit einem Guthaben in Höhe von 20 Euro (in Österreich BP-Tankgutschein) erhalten. Neben den Tankgutscheinen warten weitere Gewinne auf die Teilnehmer, etwa eine viertägige Action-Reise für zwei Personen nach Finnland inklusive eines Besuchs der Test-World in Ivalo oder Mietwagengutscheine in Höhe von 222 Euro. ab

Mehr zu der Kampagne unter tankgutschein.falkenreifen.de