Launige Atmosphäre auf Kart-Event von Holger Hering

Ende Februar hatte Holger Hering mal wieder zum Kart-Event nach Bispingen eingeladen. 110 Marktteilnehmer sind seinem Ruf gefolgt und nach Bispingen gefahren. Abseits des Alltagsgeschäfts nutzen sie die angenehme Atmosphäre für interessante Gespräche. Natürlich gab es auch jede Menge Informationen zu neuen Produkten, die Handelsvertreter Holger Hering in seinem Portfolio hat. Genannt werden können hier die Aluminiumradanbieter CMS, Tomason, GMP, der Reifenhersteller Maxxis, die SCC Group und Wemar. Bevor es in die Boxengasse ging, durften die Teilnehmer des Events erstmal mit E-Bikes, E-Scooter und E-Micro-Cars ihre Runden drehen. Auch diese Produkte von Varaneo sind jetzt im Portfolio des Handelsvertreters. Den Titel des Rennens konnte das Team von Reifencenter Stengel aus Hamburg verteidigen (Insider erzählen, sie hätten vorher mehrmals in Bispingen geübt). Den zweiten Platz ergatterte das Team von Reifen Danger aus Hameln und MVC Customs Herzebrock vor dem Team von Reifen Thomsen aus Nordfriesland. christine.schoenfeld@reifenpresse.de