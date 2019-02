Reifen haben eine Seele – Reifenhändler aber auch?

Die deutsche Sprache umfasst immerhin 23 Millionen Wörter, zumindest wenn man der Duden-Redaktion und dem von ihr geführten Duden-Korpus per Stand 2017 glaubt. Ein Wort, das dem Schreiber dieser Zeilen in all den Jahren im Dienste der NEUE REIFENZEITUNG allerdings noch nie in der Reifenwelt begegnet ist, ist das der Seele – bis die First-Stop-Partnertagung am vergangenen Wochenende dies änderte.

Hier lesen Sie mehr zum Thema …



Login Benutzername oder E-Mail Passwort Angemeldet bleiben Noch kein Abonnent? NUR ABONNENTEN HABEN ZUGRIFF AUF DEN KOMPLETTEN BEITRAG! MELDEN SIE SICH BITTE AN.Login