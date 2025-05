BRV verpflichtet „Wirtschaft-vor-acht“-Moderator Gürne als Keynote Speaker

Am 24. Juni findet in Würzburg die diesjährige Mitgliederversammlung des Bundesverbands Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) statt. Nun hat der Verband mitgeteilt, wer die Keynote sprechen wird. Man freue sich, „dass Markus Gürne, Journalist und Ressortleiter der ARD-Börsenredaktion, unter dem Titel ‚In welcher Welt wollen wir leben?‘ einen Ausblick in die Zukunft geben wird – mit geopolitischer, wirtschaftlicher und finanzpolitischer Perspektive. Er will darin aufzeigen, dass Europa die besten Voraussetzungen hat, die Zukunft in die eigene Hand zu nehmen, Friede, Freiheit und Wohlstand zu erhalten und abzusichern sowie Ökonomie und Ökologie nicht als Widerspruch, sondern als Chance zu sehen“, so der Verband dazu. Markus Gürne moderiert seit 2012 die Sendung „Wirtschaft vor acht“, die wochentags direkt vor der Tagesschau läuft und mitunter ein Millionenpublikum erreicht.