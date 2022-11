Diesmal Gewinnspiel rund um Göggel-Wandkalender bzw. -Jahresplaner

Seit vielen Jahren stellt der Großhändler Reifen Göggel seinen Kunden kostenlos einen Wandkalender/Jahreskalender zur Verfügung. Er liegt dabei nicht etwa nur der demnächst erscheinenden November-Ausgabe der NEUE REIFENZEITUNG bei, sondern kann auch über den Webshop des Anbieters über die Angabe des Stichwortes „Kalender 2023“ geordert werden in insgesamt drei Formaten: DIN A0 (1.180×840 mm), DIN A1 (840×594 mm) und DIN A2 (594×420 mm). In diesem Jahr wird allerdings etwas Neues geboten, denn das Unternehmen verbindet seine Wandkalenderaktion diesmal mit einem Gewinnspiel. Es geht dabei darum, ein Foto zu schießen, auf dem zu erkennen ist, wo der Wandkalender aufgehängt ist. Dieses Bild kann dann bis zum Einsendeschluss am 31. Januar 2023 über den Link https://goeggel-reifenserver.de/shop/bildupload.php?galcode=kalender_01 oder einfacher über den QR-Code in nebenstehendem Bild bei Reifen Göggel hochgeladen werden – und schon ist man mit bei der Verlosung dabei. Das Mitmachen soll sich lohnen, werden doch diverse Gewinne wie zum Beispiel ein Grillfest, der Besuch eines Restaurants mit Michelin-Stern, eine Nespresso-Maschine oder ein Michelin Bibendum in Lebensgröße versprochen. Als Hauptgewinn ist allerdings eine Wallbox für E-Autos ausgelobt. cm