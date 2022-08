Nur zwei von drei Autourlaubern kümmert sich um den richtigen Luftdruck

Das Ende der Sommerferien ist in weiten Teilen Deutschlands nah oder liegt, wie etwa in Nordrhein-Westfalen, bereits hinter uns. CosmosDirekt, der Direktversicherer der Generali in Deutschland, hat nun die Ergebnisse einer aktuellen Umfrage zum Thema Autofahrt in den Urlaub veröffentlicht. Danach überprüften 65 Prozent der Deutschen vor der Fahrt in den Urlaub den Luftdruck an ihrem Auto. Dies sei „ziemlich riskant“, heißt es dort in einer Mitteilung, da im Umkehrschluss natürlich 35 Prozent der Autourlauber ihren Reifen keinerlei Beachtung schenkten. „Der richtige Luftdruck in den Reifen ist besonders bei hoher Beladung entscheidend, damit die optimalen Fahreigenschaften des Pkw erhalten bleiben und gleichzeitig auch die Sicherheit gewährleistet ist“, sagt dazu Frank Bärnhof, Kfz-Versicherungsexperte bei CosmosDirekt. Wie viele Autofahrer am Ende ihrer Urlaubsfahrt den dafür wahrscheinlich erhöhten Luftdruck wieder verringerten, fragte die Versicherung indes nicht. ab