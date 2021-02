Recircle Awards sollen in sechs weiteren Kategorien verliehen werden

Valebridge Media Services will seine sogenannten Recircle Awards jetzt in sechs weiteren Kategorien vergeben. Neben den vier Preiskategorien Geist der Runderneuerung, Reifenpyrolyse, Reifenreparaturen und Geschäftsdurchbruch sollen außerdem noch zwei Lebenswerk-Awards für die Reifenrunderneuerungs- bzw. Reifenrecyclingindustrie verliehen werden. Der Abstimmungsprozess endet am 5. März und die Gewinner der Recircle Awards werden am 15. März 2021 bekannt gegeben. Bisher waren Awards in 14 Kategorien vorgesehen. Weitere Details dazu finden Sie auf der Internetseite des Awards hier. ab