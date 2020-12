Laguna-Seca GmbH: Hier gibt es betreutes Wohnen und OE-Räder

Michael Ziehm ist gelernter Banker, SAP-Spezialist und hatte als Projektmanager beim Flugzeugbauer Airbus sicher kein schlechtes Leben. Doch die Leidenschaft zu schnellen und alten Autos hat den Norddeutschen einen anderen Weg einschlagen lassen. Was lange nur ein Acht-Stunden-Nebenjob war, „war spätestens dann nicht mehr tragbar, als die 40-Tonner durch das eng bebaute Neubaugebiet kurvten, in dem wir leben und Ware anlieferten, die dann zunächst in unserem Haus rumstand. Wir haben irgendwann wie in einem Lager gewohnt“, so der 41-Jährige. Der Job bei Airbus wurde 2020 gekündigt, die ganze Konzentration auf die Laguna-Seca GmbH gelegt, die er schon 2005 gegründet hatte. Diese betreibt den Radsatz.shop und neuerdings auch die Classic Garage Nord.

