TÜV Süd richtet Hol- und Bringservice zur HU für Autos von Alltagshelden ein

Medizinisches und Pflegepersonal, Polizei, Rettungskräfte, Apotheker und Apothekerinnen und viele andere sorgen in ganz besonderem Maße dafür, dass der Alltag in der Corona-Krise weiter funktioniert. Auch für den TÜV Süd sind diese Menschen Helden. Und weil gerade die besonders jetzt auf ihr Auto angewiesen sind und stets sicher unterwegs sein müssen, richtet TÜV Süd einen Hol- und Bring-Service zur Hauptuntersuchung (HU) für die Autos solcher Alltagshelden ein.

„Allen, die sich gerade besonders für unsere Gesellschaft einsetzen, wollen wir Danke sagen und damit auch einen kleinen Beitrag zur Bewältigung der Situation leisten“, sagt Patrick Fruth, Leiter der Division Mobility bei TÜV Süd. „Deshalb holen wir die Autos jetzt für die HU ab und bringen sie schnellstmöglich wieder zurück. Die durchgeführte HU sorgt für die sichere Mobilität unserer Alltagshelden. Mit unserem HU-Service tragen wir dazu bei“, sagt Fruth. Der Hol- und Bringservice wird kostenlos bundesweit bei teilnehmenden Partnern angeboten, es fallen lediglich die aktuellen HU-Entgelte an. Die TÜV Süd-Mitarbeiter achten dabei auf die Einhaltung der empfohlenen Schutzmaßnahmen.

Wer also in einem systemrelevanten Beruf arbeitet und mit einer blauen Plakette unterwegs ist, deren Fälligkeit in den ersten Monaten liegt, der kann sich ab sofort entweder online unter www.tuvsud.com/alltagshelden oder telefonisch unter 0800-8888 090 für die Aktion TÜV SÜD Alltagshelden anmelden. cs