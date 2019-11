Starco stellt weiterentwickelte Zwillingsradlösung vor

Starco hat seine Zwillingsradlösung weiterentwickelt, wodurch sie nun für die neue Fendt 900-Serie und Claas Axion 900-Hochleistungstraktoren genutzt werden kann. Die Lösung sei maßgerecht auf die TW Profi-Grip-Räder in 42 und 44 Zoll angepasst worden, die für Hochleistungstraktoren mit 300 PS und mehr entwickelt wurden. Das Unternehmen ist auf der Agritechnica am Stand A60 in Halle 4 zu finden. cs