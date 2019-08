Ronal Group möchte auf IAA Blick in Vergangenheit und Zukunft werfen

Die Ronal Group feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Dies wird auch zentrales Thema am Stand des Unternehmens auf der diesjährigen IAA in Frankfurt am Main sein. Um das runde Jubiläum mit seinen Kunden zu feiern, werde das Unternehmen in diesem Jahr an der IAA in Frankfurt am Main teilnehmen. Auf dem 150 Quadratmeter großen Jubiläumsstand wird die Ronal Group zum einen aktuelle Produkte ihrer Handelsmarken wie beispielweise das „Speedline Corse SC1 Motorismo“ in „Racingblack-matt-hornkopiert“, das Jubiläumsrad „Ronal R50“ in Gold oder das „Speedline Truck SLT 2907“ zeigen.

