Genfer Autosalon vom 07.03.2019 bis 17.03.2019

Der Genfer Autosalon ist der internationale Automobil-Salon für Autos und Zubehör. Rund 180 Aussteller aus 30 Ländern präsentieren auf dem Autosalon Genf rund 900 Automodelle und zeigen Neuheiten in den Bereichen Technologie, Design, Sicherheit und Komfort. Aufgemotze Schlitten, Fahrzeuge mit Elektro- oder Alternativantrieb, Zubehör, Teile und weitere Produkte und Deinstleistungen in Verbindung mit der Automobilbranche gehören ebenfalls zur Messepräsentation. Der Autosalon findet 2019 vom 7. bis 17. März in Genf statt. cs