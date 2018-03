Automechanika/Reifen-Messe vom 11.09.2018 bis 15.09.2018

„So wie die Reifen zum Auto gehören, hat die Weltleitmesse ‚Reifen‘ jetzt als Co-located Show einen festen Platz neben der Automechanika Frankfurt.“ – Zu ihrem 25. Jubiläum erweitert die Automechanika damit ihr Themenspektrum und bringt die künftige Reifen-Messe, die bisher stets in Essen stattfand, in der neuen Halle 12 auf dem Frankfurter Messegelände unter. Die Automechanika/Reifen findet vom 11. bis 15. September 2018 in Frankfurt statt und wird dabei gemeinsame von der Messe Essen und der Messe Frankfurt veranstaltet. ab

Mehr zur Messe unter: automechanika.messefrankfurt.com