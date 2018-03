Tuning World Bodensee vom 10.05.2018 bis 13.05.2018

„Auf keiner anderen Tuningmesse begegnen Tuningfans und Autobegeisterte der Branche mit einer derartigen Intensität“, sagen die Veranstalter der jährlich in Friedrichshafen stattfindenden Tuning World Bodensee. Die Messe habe sich seit ihrer Gründung 2003 von einem Geheimtipp „zum absoluten Szene-Highlight für die Branche, Tuningfans und Besucher entwickelt“, so die Veranstalter. Heute ist die Tuning World Bodensee „Europas größte reine Tuningmesse“. Die nächste Ausgabe findet vom 10. bis 13. Mai 2018 in der Messe Friedrichshafen statt. ab

Mehr zur Messe unter: www.tuningworldbodensee.de